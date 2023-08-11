«معلومات الوزراء»: نحتاج لاستثمار أكثر من 2 تريليون دولار في النقل حتى 2040

تعمل وزارة النقل في الوقت الحالي على تهيئة بيئة جذابة للاستثمار في القطاع بالتعاون مع كبرى الشركات سواء المصرية أو العالمية، لذلك تقوم حالياً على إنشاء مشروعات ضخمة ستحقق عوائد اقتصادية كبيرة مستقبلاً مثل القطار الكهربائي السريع وإضافة نوعيات جديدة من القطارات.

على الرغم من تريليونات الدولارات التي يتم استثمارها في البنية التحتية للنقل كل عام على مستوى العالم، إلا أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لفت النظر إلى أن هذه الاستثمارات رغم أنها تساعد في نقل البضائع، إلا أن الأمر لا يزال يتطلب تطوير استثمارات النقل بشكل يدعم خفض صافي الانبعاثات الكربونية.

دعم التنمية الاقتصادية المستدامة

توقعت البنية التحتية العالمية، أنه ستكون هناك حاجة ملحة إلى استثمار أكثر من 2 تريليون دولار في البنية التحتية للنقل، وذلك كل عام حتى عام 2040 بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وفق تقرير لمركز المعلومات.

تقارير الهيئة الحكومية الدولية «IPCC»، كشفت أن متوسط تدفقات الاستثمار في النقل يجب أن يزيد بسبعة أضعاف على الأقل حتى عام 2030، موضحة أن السبب هو إزالة الكربون من القطاع ككل، لافته إلى أن الدول النامية ستكون أكثر الدول احتياجًا لهذه الاستثمارات لأن لديها موارد محدودة لحماية البنية التحتية للنقل.

توفير آلاف فرص العمل للشباب

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستيات، أن ما تقوم به وزارة النقل في مصر يحقق أهداف التنمية المستدامة، لأنها تنفذ مشروعات ضخمة صديقة للبيئة.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ «الوطن»، أن هذه المشروعات، فضلاً عن دورها في حماية البيئة، تسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب من ناحية، وتعزيز الاقتصاد المصري من ناحية أخرى.