10 معلومات عن مسجد الإيمان الجديد بأسوان بعد افتتاحه اليوم

افتتحت مديرية أوقاف أسوان «مسجد الإيمان» في قرية العدوة شرق المحافظة، بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان، والشيخ صلاح دردير، مدير إدارة الأوقاف.

تكلفة بناء مسجد الإيمان الجديد بأسوان

وتجاوزت تكلفة بناء مسجد الإيمان الجديد بأسوان 5.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية من أهالي القرية ويعتبر افتتاح المسجد فرصة لتعزيز الحياة الدينية وتعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع في توفير المساجد.

10 معلومات عن مسجد الإيمان الجديد

ترصد «الوطن» 10 معلومات عن «مسجد الإيمان» الجديد في قرية العدوة شرق والذي بني على مساحة 600 متر وافتتح بحضور محافظ أسوان اليوم.

1. تم افتتاح مسجد الإيمان في قرية العدوة شرق أسوان.

2. حضر حفل الافتتاح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان، والشيخ صلاح دردير، مدير إدارة الأوقاف.

3. الشيخ صلاح دردير ألقى خطبة الجمعة في حفل الافتتاح بعنوان «اسم الله الولي».

4. تبلغ تكلفة بناء المسجد الجديد حوالي 5.5 مليون جنيه.

5. يقع المسجد على مساحة تقدر بـ 600 متر مربع.

6. تم تنفيذ بناء المسجد بالجهود الذاتية.

7. المسجد يعتبر واحدًا من العديد من المساجد الجديدة التي تم افتتاحها في مدن ومراكز محافظة أسوان.

8. حتى الآن، تم افتتاح 126 مسجدًا في أسوان بناءً على توجيهات وزير الأوقاف ومحافظ أسوان.

9. يهدف افتتاح المسجد إلى تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتعزيز الحياة الدينية للمواطنين.

10. يعتبر افتتاح المسجد فرصة للتجمع والاحتفال في المناسبات َوتعزيز التعاون البناء بين الحكومة والمجتمع المحلي.