كيفية إقامة دعوى مدنية إلكترونيا.. خطوات تنتهي بالحصول على الخدمة

تتيح منصة مصر الرقمية خدمة إقامة دعوى مدنية من منزلك بأسهل طريقة، حيث يمكن ذلك من خلال الدخول على المنصة واتباع خطوات مبسطة تنتهي بالحصول على الخدمة، ويأتي ذلك في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنيين وهو ما يوفر عليهم الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف في المصالح الحكومية.

خطوات إقامة دعوى مدنية

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» خطوات إقامة دعوى مدنية إلكترونيًا من منزلك من خلال منصة مصر الرقمية.

وتتمثل الخطوة الأولى لإقامة دعوى مدنية إلكترونيًا من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط.

وفي الخطوة التالية، تقوم بتسجيل الدخول على الموقع وفى حالة عدم وجود حساب لك على الموقع، يمكنك إنشاء حساب والقيام بتسجيل الدخول، وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع وبعدها تقوم بالضغط على أيقونة «المحاكم»، والضغظ على أيقونة «إقامة دعوى مدنية».

وفي الخطوة التالية تقوم بكتابة بيانات ضرورية مثل اسم المحكمة ونوع الجدول ودرجة المحكمة واسم الدعوى، وكتابة بيانات خاصة بالمدعى وهي الاسم والصفة واسم المحافظة والعنوان والمركز.

وفي الخطوة التالية، تقوم بإدخال بيانات المدعى عليه وهي الاسم والرقم القومي والصفة ونوع المدعى عليه وإدخال اسم المحافظة والمركز أو القسم والعنوان، وبعدها إدخال بيانات التوكيل ومنها رقم التوكيل والسنة ومكتب التوثيق، وبعد مراجعة بيانات التطبيق يتم إدخال تفاصيل الدعوى وموضوعها.

وبعد ذلك تقوم بطباعة نسخة من صحيفة الدعوى والتوقيع عليها بمداد غير الحبر الأسود وعمل مسح ضوئي لها وإعادة تحميلها بعد التوقيع عليها، وبعد ذلك يتم رفع ملفات القضية والمستندات الكاملة والمطلوبة ويتم مراجعتها من قبل الجهات المختصة وبعدها يتم دفع رسوم إقامة الدعوى المدنية.