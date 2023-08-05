رئيس جامعة بنها يتفقد مزارع الإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية

قال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إن الجامعة تؤدي دورها الخدمي والمجتمعي من خلال توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.

ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع

جاء ذلك خلال جولة القائم بعمل رئيس جامعة بنها اليوم السبت التفقدية الموسعة داخل عدد من مزارع الإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية وأعمال الصيانة بكليتي الزراعة والطب البيطري بمشتهر، يرافقه الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، ووكلاء الكليتين، وأعضاء هيئة التدريس.

أضاف «الجيزاوي»، في بيان إن الجامعة حريصة على دعم الوحدات والمزارع الإنتاجية بكليتي الزراعة والطب البيطري لزيادة إنتاجيتها لمواجهة احتياجات المجتمع المحلي.

التوسع في زراعة عدد من المحاصيل الإستراتيجية

أشار القائم بأعمال رئيس جامعة بنها إلى أنه جرى التوسع في زراعة عدد من المحاصيل الإستراتيجية الهامة التي تدخل في عدد من الصناعات ومنها الزيوت والأعلاف.

أوضح «الجيزاوي»، في البيان أن الجولة شملت تفقد برنامج التحسين الوراثي للدواجن المتميزة ، ووحدة التلقيح الاصطناعي للحيوانات بكلية الزراعة وذلك بهدف تحسين السلالات الوراثية الملائمة للظروف المناخية.

كما شملت الجولة تفقد عدداً من المحاصيل الزراعية ومنها محصول الفول الصويا الذي تم زراعته على مساحة 6 أفدنة، وكذلك تفقد محصول السمسم وبلغت مساحة زراعته 11 فدان، بالإضافة إلى تفقد زراعة 10 أفدنة من الذرة الأصفر.

كما جرى تفقد مشروع أحواض المزارع السمكية المفتوحة لإنتاج 4 طن من الأسماك البلطي، والبرنامج البحثي لمحصول الأرز الذي يهدف إلى استنباط أصناف جديدة مبكرة النضج ومقاومة للجفاف.

كما التقى «الجيزاوي»، بعدد من طلاب كلية الزراعة داخل المزارع ضمن برنامج التدريب الصيفي التي تقوم به الكلية، مؤكداً أهمية التدريبات العملية للطلاب والمساهمة في تنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

كما شملت الجولة أيضا تفقد القائم بعمل رئيس الجامعة أعمال الصيانة التي تجرى داخل عدد من المنشآت بكلية الطب البيطري، وتطوير القاعات والمعامل الطلابية، وكذلك تفقد المزارع التعليمية بالكلية.