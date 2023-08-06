نائب رئيس جامعة بنها يتفقد أنشطة مركز رعاية الموهوبين

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب جولة تفقدية لعدد من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها مركز رعاية الموهوبين والنوابغ والمبدعين بالجامعة.

منحة تدريب المصارعة النسائية

وتفقد نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب منحة تدريب المصارعة النسائية ورياضة MMA للطالبات بوحدة المواهب الرياضية، بمقر التدريب بصالة اللياقة البدنية والجمانزيوم بكلية التربية الرياضية يرافقه الدكتور أسامة صلاح عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

منحة رسم المناظر الطبيعية

كما تفقد منحة رسم المناظر الطبيعية للطلاب وأجرى معهم حوارا عن مدى الاستفادة من المنحة والمنح الأخرى، وعن أهمية المركز والدعم الذي يقدمه للطلاب والطالبات الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الفنية والرياضية والعلمية والتكنولوجية والأدبية.

وأكد الدكتور تامر سمير أن المركز يستهدف الموهوبين والنابغين والمبدعين من أبناء الجامعة، مشيرًا إلى تعدد الأهداف الاستراتيجية للمركز من أجل وضع آليات علمية دقيقة ومستدامة لاكتشاف الموهوبين مع إيجاد بيئة تتيح لهم إبراز قدراتهم وتنمية مواهبهم بجانب تنمية روح الإبداع لديهم، وتوجيه الطلاب الموهوبين للتعامل مع مستجدات العصر بفعالية وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.

من ناحية أخرى، تفقد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أعمال الصيانة بالمدن الجامعية بكفر سعد ببنها يرافقه الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، في إطار الاستعدادات لاستقبال الطلاب فى العام الدراسي الجديد.