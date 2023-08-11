«تعليم أسوان» تعلن جدول المقابلات الشخصية لوظائف الإدارة المدرسية

أعلن عبد الكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان عن جدول المقابلات الشخصية للنظر في تجديد وظائف الإدارة المدرسية للعام الدراسي 2024/2023.

جدول المقابلات الشخصية لوظائف الإدارة

وتقرر أن تعقد المقابلات غدًا السبت للمديرين المدرسين في جميع الإدارات والمراحل التعليمية، بما في ذلك الإدارة العامة، واللغات، والتربية الخاصة، والرياضيات، والفنون على أن تعقد المقابلات يوم الأحد لوكلاء المدارس في جميع الإدارات والمراحل التعليمية المذكورة.

المستندات المطلوبة

وشدد وكيل وزارة التعليم على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة، وإحضار أصل شهادة مزاولة المهنة الصادرة عن الأكاديمية المهنية للمعلمين للاطّلاع عليها، وضرورة استيفاء أي مستندات ناقصة في ملف المتقدم كشرط للدخول إلى المقابلة.

تحديد موعد أخر للمقابلات

وأشار عبد الكريم لطفي، إلى أنه جرى تحديد موعد للمتقدمين الذين لم يستطيعوا حضور المقابلات المقررة غدًا وبعد غدا السبت والأحد 12، 13 أغسطس، وبالتالي سيتم تحديد موعد لهم يوم الجمعة المقبلة 18 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمقر ديوان المديرية.