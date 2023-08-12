حالة البحر اليوم.. ارتفاع الأمواج وتحذيرات شديدة اللهجة للمصطافين

أعلنت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة البحر اليوم تشهد ارتفاعًا شديدًا في الأمواج تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في بعض المحافظات، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على بعض الشواطئ، وسط تحذيرات شديدة اللهجة للمصطافين على عدة شواطئ، مما أدى إلى رفع الرايات التحذيرية.

حالة البحر المتوسط اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن حالة البحر المتوسط اليوم السبت تشهد نشاط رياح على عدة شواطئ وهي «العلمين، والإسكندرية، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد»، تتراوح سرعتها بين 40 وحتى 50 كيلومترًا في الساعة، فضلًا عن ارتفاع الأمواج لتصل إلى 2:00 وحتى 2 ونصف متر.

فيما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، رفع الرايات الصفراء في شواطئ القطاع الشرقي، والحمراء في العجمي والقطاع الغربي بسبب ارتفاع الأمواج عن معدلها الطبيعي، فضلًا عن نشر فرق الإنقاذ على مختلف الشواطئ.

ووجهت السياحة، تحذيرًا شديد اللهجة للمصطافين في بيان رسمي، بتوخي الحيطة والحذر عند النزول للشواطئ، والحذر من التيارات الساحية ودوامات المياه، واستخدام العوامات، وعدم نزول البحر لمن لا يجيدون السباحة.

حالة الطقس في العلمين اليوم

وتأتي حالة الطقس في العلمين اليوم غائم جزئيًا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 31 درجة بينما الصغرى 23 درجة، فيما تبلغ سرعة الرياح 24 كيلو مترًا في الساعة، بينما تصل سرعة هبات الرياح إلى 44 كيلو مترًا في الساعة.

وفيما يخص حالة الطقس في البحر الأحمر اليوم فإنّه يكون معتدلًا إلى مضطرب، بينما يبلغ ارتفاع الموج من 1.5 وحتى 2.5 متر.

اضطراب حركة الملاحة

ووفقًا لبيان الأرصاد، فإنّه من المتوقع أن يكون هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، إذ تبلغ سرعة الرياح من 50:60 كيلومترًا في الساعة، فيما يبلغ ارتفاع الموج من 2.5 وحتى 3 أمتار.