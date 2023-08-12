القبض على المتهم بسرقة حقيبة أحد الأشخاص بالعجوزة

تمكن رجال الشرطة بالعجوزة، من القبض على المتهم بسرقة حقيبة أحد الأشخاص، وجرى إعادة المسروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقطع فيديو يكشف الواقعة

جاء ذلك فى إطار ما أشارت إليه بعض المواقع، بأن مقطع فيديو جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، متضمنا تضرر أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول» من تعرضه لواقعة سرقة حقيبة اليد الخاصة به بنطاق محافظة الجيزة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العجوزة من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، بتعرضه لواقعة سرقة حقيبته الخاصة، بداخلها مبلغ مالي -هاتف محمول- جواز سفر، من أحد الأشخاص مستقلاً دراجة نارية.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما جرى بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.