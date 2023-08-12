الجمهوريون يطالبون بسحب تمويل بـ24 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا

قال النائب الجمهوري وارن ديفيدسون، إن أعضاء «الكونجرس» الجمهوريين، طالبوا في رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن، بسحب طلب تمويل جديد بقيمة 24 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، مشيرا عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إن الأمريكيين سئموا من رعاية حرب بالوكالة لا نهاية لها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بـ«البيت الأبيض» جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تستبعد استمرار العمليات القتالية في أوكرانيا عام 2024، مضيفا في تعليق على طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من «الكونجرس» مبلغا إضافيا قدره 13 مليار دولار من الميزانية الفيدرالية للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، إن الإدارة مستعدة لطلب مساعدات أخرى لـ«كييف» من «الكونجرس».

وعلق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، على موقع إكس «تويتر سابقا»، على تصريحات رئيس بولندا، أندريه دودا، حول خسائر «كييف» خلال الأزمة الاوكرانية: «أنتم في كييف، على الرغم من كل شيء معجبون بإخوانكم وحلفائكم! إنهم مجرد حيوانات»، على حد تعبيره.

سوء تقدير بايدن في التحضير لهجوم «كييف» المضاد تخدم روسيا

أشار مدير مركز «مايك روجرز للاستخبارات»، جوشوا هومينسكي، إلى أن القاعدة التحليلية لهجوم«كييف» المضاد كانت في الواقع مزيفة منذ البداية، مشيرا في مقاله لصحيفة «ذا هيل» الأمريكية، إلى أن سوء تقدير الرئيس الأمريكي جو بايدن، في التحضير للهجوم وخيبة أمل الغرب من نتائجه تخدم روسيا.

بيلاروسيا: «واشنطن» تراهن على بولندا لتأجيج التوتر في المنطقة

اتهم رئيس بيلاروسيا فيكتور لوكاشينكو، مباشرة، «واشنطن» بالمراهنة على بولندا لتأجيج التوتر في المنطقة وسط الأزمة الأوكرانية، وقال إنه أمر حكومته باستئناف التواصل مع «وارسو»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «بيلتا» الرسمية.

وفي وقت سابق، قال دودا، لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن حياة الجنود الأوكرانيين أرخص بكثير من حياة الجنود الأمريكيين والأوروبيين.

وفي البرازيل، قال الرئيس لولا دا سيلفا، إن الولايات المتحدة كانت تفكر في الحرب فقط خلال السنوات الأخيرة، داعيا «واشنطن» إلى الاستثمار في بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.