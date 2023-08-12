أسماء ضحايا انقلاب ميكروباص على «صحراوي قنا».. جثة و12 مصابا

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، صباح اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي «قنا- نجع حمادي»، أمام الشركة اليابانية في مركز الوقف، شمال محافظة قنا، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام.

أسماء مصابي حادث قنا اليوم

وحصلت «الوطن» على هوية الجثة وأسماء المصابين في حادث قنا اليوم، حيث لقي عادل قاسم بشير، 53 عاما، مقيم قرية القناوية بنجع حمادى، مصرعه، فيما أصيب كل من محمد أحمد عبدالرحيم، 59 عاما، وشعبان أبو المجد أحمد، 50 عاما، ومحمد عبد الغفار عبد اللطيف، 46 عاما، وهشام بدري كامل، 40 عاما، وأحمد عبدالعاطي حفني، 50 عاما، وعبدالماجد حسان 49 عامًا، ومراد زكريا سيد 60 عاما، وإبراهيم نصر الدين أحمد، 55 عامًا، ومختار محمد عبد العال، و3 أشخاص من أسرته وهم أبنائه، عرفة، 15 عامًا، وهمام، 5 أعوام ، رقية، 7 أعوام، جميعهم مقيمون في نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

الدفع بـ8 سيارات إسعاف

وكان اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ من هيئة إسعاف قنا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام الشركة اليابانية، وأسفر عن وجود جثة وعدد من المصابين.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية بواسطة 8 سيارات إسعاف، وتبين من التحريات الاولية، أن السيارة كانت قادمة من موقف مدينة نجع حمادي وفي اتجاهها إلى مدينة قنا، وخلال قيادة السائق للسيارة بسرعة كبيرة انفجر أحد الإطارات واختلت عجلة القيادة من يد السائق، مما أدى إلى إنقلاب السيارة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حادث، وندب مفتش الصحة لمعاينة الجثة.