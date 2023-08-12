ذكرى ميلاد إبراهيم خان.. قدم 173 عملا فنيا واحتفظ بالجنسية السودانية

يوافق اليوم الذكرى الـ93 على ميلاد الفنان إبراهيم خان، الذي قدم 173 عملا فنيا في السينما والتليفزيون، على مدار ما يزيد على نصف قرن من الزمان، منذ قدومه من بلده السودان وافدا لدراسة الفنون في المعهد العالي للفنون المسرحية إلى وفاته في 9 يناير 2007.

محطات في مسيرة إبراهيم خان

حسب موقع الجهاز القومي التنسيق الحضاري، ولد إبراهيم خان من أب سوداني وأم مصرية بالسودان، قدم إلى مصر عام 1954، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج عام 1961.

- عمل في بدايته بإذاعة ركن السودان التي تحولت بعد ذلك إلى اسم إذاعة وادي النيل، إلى أن قابل أحد المنتجين بالصدفة، والذي أقنعه بإمكانية عمله ممثلاُ

- على الرغم من حياته في مصر إلا أنه لم يحصل على الجنسية المصرية وإنما احتفظ بجنسية والده إلى أن وافته المنية في القاهرة في 9 يناير 2007، عن عمر يناهز 70 عاما.

أفلام إبراهيم خان

- من الأفلام التي قدمها الفنان إبراهيم خان: «دائرة الانتقام - غروب وشروق - الصعود إلى الهاوية - الحب والثمن - الأشرار - نهاية الشياطين - العسل المر - كلنا فدائيون - امرأة لكل الرجال – المذنبون - عاصفة علي البتراء فيلم أردني».

مسلسلات إبراهيم خان

«رأفت الهجان ج2 - الإخوة زنانيري - أبرياء في قفص الاتهام - جواري بلا قيود - نار ودخان - أوبرا عايدة».