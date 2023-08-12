الأفلام المصرية تحقق 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة بدور العرض السينمائي

سجلت إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في السينمات خلال الفترة الحالية تراجعا نسبيا بالرغم من زيادة عدد الأفلام المهروضة حاليا لـ8 أفلام، وبلغت إيرادات الأفلام 3.1 مليون جنيه، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

يحافظ فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي على صدارة شبك الإيرادات حيث حقق الفيلم 941 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم « ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان، وذلك بـ737 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «بيت الروبي» سوى 680 ألف جنيه.

أحمد فهمي يتفوق أمير كرارة في شباك التذاكر

وصعد فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي إلى المركز الرابع بـ 256 ألف جنيه، وفي يومه الثالث في دور العرض السينمائي، حقق فيلم «البطة الصفرا» إيرادات بلغت 219 ألف جنيه ليكون في المركز الخامس.

فيلم البعبع لأمير كرارة

يليه فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة بـ200 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «تاج» بطولة تامر حسنى سوى 100 ألف جنيه، وتذيل قائمة الإيرادات فيلم « مطرح مطروح» بطولة محمود حميدة، وحقق الفيلم ألفي و839 جنيها.