منصات تعليمية بديلة للكتب الخارجية 2023-2024.. خبير تربوي يوضح

كشف الدكتور أحمد عبد الرشيد، الخبير التربوي، عن منصات تعليمية بديلة للكتب الخارجية للطلاب للعام الدراسي الجديد 2023-2024، ناصحا الطلاب بالاعتماد على هذه المنصات التي تتوافق مع نظام التعليم الجديد، بدلا من شراء الكتب الخارجية وتكبد أولياء الأمور مبالغ إضافية.

وحدد عبد الرشيد، هذه المنصات في: بنك المعرفة التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويمكن الدخول عليه من هنــــــا، مؤكدا أنه يشمل عددا كبيرا من الأسئلة الخاصة بالمناهج التعليمية بمختلف المراحل الدراسية، سواء إعدادي أو ابتدائي أو ثانوي.

منصات تعليمية بديلة للكتب الخارجية 2023-2024

وأضاف «عبد الرشيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من ضمن المنصات التعليمية البديلة للكتب الخارجية 2023-2024، القنوات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا أن هذه القنوات، بها باقة من ألمع وأبرز المعلمين، الذين يقدون شرحا كاملا للمناهج.

وتابع الخبير التربوي، بأنه يمكن للطلاب الاعتماد على منصات تعليمية بديلة للكتب الخارجية 2023-2024، من خلال شرح المعلمين الذين يقدمون محتوى تعليمي على موقع تبادل الفيديوهات «يوتيوب».

موعد بدء الدراسة 2023-2024

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي لها، موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، مقررة له السبت الموافق 30 من شهر سبتمبر 2023، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والخاصة والخاصة لغات، والرسمية، والرسمية لغات.