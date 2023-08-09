رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق أبو سمبل بأسوان

كتب:

أحمد الأمير
07:38 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصيب 9 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، وتوجهت سيارات الإسعاف على الفور لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 165 

تلقت غرفة عمليات النجدة في محافظة أسوان إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أبوسمبل، عند الكيلو 165 بجوار الكافتيريا.

يجري رفع آثار الحادث 

وتوجهت الجهات المعنية إلى موقع الحادث لتفقد الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة ويجري رفع آثار الحادث من الطريق لتسهيل حركة المرور وضمان سلامة المارة على الطريق السياحي.

تحرير محضر بالواقعة 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأبلغت النيابة العامة بوقوع الحادث للبدء في التحقيقات المطلوبة.

وفي وقت سابق وقع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على طريق الشلال في مدينة أسوان، وتسببت في إصابة 4 أشخاص كانوا في طريقهم إلى منطقة ضريح ومسجد الشيخ الشاذلي أبو الحست في صحراء عيذاب بالبحر الأحمر.

تلقى مرفق الإسعاف القريب من الحادث بلاغًا بوجود مصابين ونقلوا على الفور إلى مستشفى أسوان المركزي لتلقي العلاج اللازم.

 

اقرأ المزيد:

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة أسوان.. برقم الجلوس

اعرف خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسوان.. تطبق غدا

محافظة أسوان: تنفيذ برنامج تأهيلي للعاملين بالمحليات ضمن استراتيجية 2030

محافظة أسوان تناقش إنشاء كوبري للمشاة في منطقة السيل لتخفيف التكدس

الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة أسوان.. 24 ساعة لاستقبال الشكاوى

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان الدور الثاني
بقلم أحمد الأمير