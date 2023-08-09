إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق أبو سمبل بأسوان

أصيب 9 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، وتوجهت سيارات الإسعاف على الفور لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 165

تلقت غرفة عمليات النجدة في محافظة أسوان إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أبوسمبل، عند الكيلو 165 بجوار الكافتيريا.

يجري رفع آثار الحادث

وتوجهت الجهات المعنية إلى موقع الحادث لتفقد الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة ويجري رفع آثار الحادث من الطريق لتسهيل حركة المرور وضمان سلامة المارة على الطريق السياحي.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأبلغت النيابة العامة بوقوع الحادث للبدء في التحقيقات المطلوبة.

وفي وقت سابق وقع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على طريق الشلال في مدينة أسوان، وتسببت في إصابة 4 أشخاص كانوا في طريقهم إلى منطقة ضريح ومسجد الشيخ الشاذلي أبو الحست في صحراء عيذاب بالبحر الأحمر.

تلقى مرفق الإسعاف القريب من الحادث بلاغًا بوجود مصابين ونقلوا على الفور إلى مستشفى أسوان المركزي لتلقي العلاج اللازم.