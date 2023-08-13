مدن تسجل أعلى درجة حرارة السبت رغم التحسن النسبي.. المحسوسة 42 درجة

شهدت بعض المدن أعلى درجات حرارة يوم السبت، رغم التحسن النسبي في حالة الجو، وفقا لما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعد عدد من الموجات الحارة التي شهدتها البلاد خلال شهر يوليو الماضى وأوائل أغسطس الجاري.

وسجَّلت عدة محافظات أعلى درجة حرارة يوم السبت، ووصلت العظمى إلى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة.

مناطق تسجل أعلى درجة حرارة

سجَّلت درجات الحرارة العظمى بمحافظات الأقصر وأسوان 41 درجة، والمحسوسة 42 درجة وأبو سمبل وقنا 40 درجة، والمحسوسة 41 درجة والوادي الجديد 39 درجة والمحسوسة 40 درجة.

وسجلت أعلى درجات حرارة صغرى يوم السبت، وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية 29 درجة مئوية فى أبو سمبل.

حالة الطقس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار رطب خلال النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

فيما يسود طقس معتدل الحرارة رطب خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة

وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة على محافظات الجمهورية، يوم السبت، العظمى والصغرى كالتالي:

القاهرة الكبرى 34 و25

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 34 25.

بنها 33 24.

دمنهور 33 24.

وادي النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 34 24.

الزقازيق 34 24.

شبين الكوم 33 23.

طنطا 33 23.

دمياط 30 25.

الإسماعيلية 34 23.

السويس 33 24.

العريش 30 24.

رفح 30 24.

رأس سدر 40 25.

نخل 38 20.

كاترين 33 17.

الطور 36 26.

طابا 36 25.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 32 23.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 37 28.

سفاجا 37 29.

مرسى علم 38 29.

شلاتين 40 28.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 28.

الفيوم 36 24.

بني سويف 36 24.

المنيا 36 24.

أسيوط 37 23.

سوهاج 38 25.

قنا 39 25.

الأقصر 40 26.

أسوان 41 28.

الوادي الجديد 40 27.

أبو سمبل 41 28.