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استقرار سعر الدینار الكویتي الیوم الأحد 13-8-2023

كتب:

محمد متولي
09:24 ص | الأحد 13 أغسطس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

استقرار كبير شهدته أسعار صرف الدينار الكويتي، اليوم الأحد 13-8-2023، أمام الجنيه، وسجّل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم بالبنك المركزي المصري 100.64 جنيه للبيع و100.30 جنيه للشراء.

ونستعرض أسعار الدينار الكويتي في مختلف البنوك، بحسب آخر تحديث لأسعار العملات بمواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 100.32 جنيه للبيع، ونحو 99.35 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 100.40 جنيه للبيع، ونحو 100.03 جنيه للشراء.

وبلغ  سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة بلغ 100.40 جنيه للبيع، مقابل 100.77 جنيه للشراء، وفي بنك إسكندرية وصل إلى 96.98 جنيه للبيع، مقابل 100.72 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

فيما بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم نحو 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

بلغ الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي نحو 12.18 ريال.

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