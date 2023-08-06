إعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في منية النصر بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة منية النصر، في محافظة الدقهلية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المحال والمنشآت الغذائية والمنافذ والمطاعم ومحال الجزارة، بالتنسيق مع المحافظة، وتشكيل لجنة خماسية مكونة من البيئة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري ومديرية الصحة، حيث تم المرور على 8 منشآت غذائية متنوعة.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية بمنية النصر

وبحسب البيان، أكد محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر، أن الحملة أسفرت عن تحرير 23 محضرًا متنوعا، وإعدام أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، حيث تم تحرير 8 محاضر بيئة و7 محاضر صحة عدم وجود شهادة صحية ونقص في الاشتراطات الصحية، فضلا عن تحرير 8 محاضر تموين وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم اتخاذ لإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة وتم ذلك بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وتشكيل لجنة خماسية مكونة من البيئة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري ومديرية الصحة.

المرور على المخابز

وشدد رئيس مجلس مدينة منية النصر، التصدي لأي مخالف وفاسد والتعامل بحزم مع المخالفين بكل منافذ بيع السلع الغذائية والمنشآت الغذائية المتنوعة، ومتابعتهت باستمرار، وعدم التلاعب في الأسعار.