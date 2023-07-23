ضبط 2.1 طن دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، حفاظا على السلامة العامة.

ضبط لحوم ودواجن فاسدة

واطلع اللواء أحمد راشد على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، والتي أسفرت عن ضبط 2.1 طن لحوم و دواجن ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أن الضبطيات شملت 350 كيلو مفروم ومقطعات لحوم داخل سوبر ماركت بحي العجوزة، و240 كيلو دواجن كاملة ومفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحال بحي الدقي، و60 كيلو لحوم ضأن ذبح خارج المجازر الحكومية، و280 كيلو مقطعات لحوم غير صالحة بمحال بشارع فيصل بحي بولاق الدكرور، و550 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك بمحال بشارع البحر الأعظم بحي جنوب، و160 كيلو مفروم لحوم غير صالحة بهضبة الأهرام بحي الهرم، وضبط تروسيكل به 460 كيلو «دوبريهات» ودهون وحيوانية غير صالحة بالوراق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 7 محاضر مخالفة.

ووجه محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية، بمواصلة جهود التصدي بكل حزم لأي مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على آمن وسلامة المواطنين.