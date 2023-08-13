إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بإصابات خطيرة جراء انقلاب سيارة ملاكي قرب مركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة بالإسماعيلية

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تعرض السيارة رقم «ن أ س 5832» للانقلاب على وصلة الدواويس الرابطة بين طريق الإسماعيلية الصحراوي ومدينة القصاصين.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور مصعب بدراوي، مدير المرفق، بـ3 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى قسم الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت المصادر الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي لـ«الوطن»، إن المصابين بينهم حالة خطيرة تم إدخالها غرفة الإنعاش، إلا أن حالة الاثنين الآخرين مازالت غير مستقرة، وجار تقديم الدعم الطبي لهم.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة كل من محمد جاد علام بركات، 50 عاما، مقيم بالجيزة، ومصاب بغيبوبة تامة ونزيف داخلي في البطن والمخ ومدني، ومحمود محمد، 33 عاما، مقيم بالقاهرة، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس، ونصر علي عبد الله، مقيم بمحافظة المنيا، ومصاب بجرح قطع بالجبهة واشتباه كسر بالذراع الأيسر.