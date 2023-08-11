«الجيزة» تعلن توافر فرص عمل بمرتبات مجزية.. الشروط وطريقة التقديم

كشفت محافظة الجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إعلان لجهاز رعاية وتشغيل الشباب يوفر فرص عمل بالشركة العالمية لبلاستيك السيارات بالعاشر من رمضان.

نوعية وشروط الوظائف بالشركة العالمية للسيارات

وأوضحت محافظة الجيزة عبر منشور لها نوعية الوظائف المطلوبة لشغلها بالشركة العالمية لبلاستيك السيارات بالعاشر من رمضان وهي كالتالي:

- مشرف إنتاج بلاستيك سحب وحقن.

- فني تشغيل ماكينات بلاستيك سحب وحقن.

- فني تشغيل ماكينات تقطيع ألواح بلاستيك.

- عمال إنتاج سحب وحقن وتشطيبات.

- مدخل بيانات.

- فني كهرباء كنترول.

- أمين مخزن.

- عمال مخزن.

- فني سلامة وصحة مهنية.

- مراقب جودة.

- منسق مبيعات.

- منسق مشتريات.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف بالشركة العالمية للسيارات

وحددت محافظة الجيزة عبر المنشور الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف بالشركة العالمية لبلاستيك السيارات بالعاشر من رمضان وهي كالتالي:

المؤهل: عالي للإداريين ومتوسط للفنيين

السن: من 18 إلى 35 سنة

مواصلات: يوجد مواصلات لبعض المناطق

السكن: يمكن توفير سكن

الموقف من التجنيد: موقف واضح من التجنيد

تأمينات: تأمين طبي واجتماعي

وجبات: يوجد وجبات

طرق تقديم الطلبات للراغبين بوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وطالبت محافظة الجيزة عبر المنشور، الراغبين بالتقديم للتعيين بالوظائف المطلوبة بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الثانية ظهرًا.

كيفية التواصل مع المتقدمين لشغل وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وحددت المحافظة طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة من خلال أرقام التليفونات التالية:

«35711198 - 35730825».