تحرير 136 محضرا تموينيا في حملة مكبرة بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، اليوم الأحد، حملات مكثفة على المحلات والأسواق من مركز البلينا جنوبا إلى مركز طما شمالا، في ضوء ضبط الأسواق والمخلفات، ونتج عن ذلك تحرير 136 محضرا.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، ومحمد حسين وكيل مديرية التموين، بتوجيه حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار والأسواق والتصدي للمخالفات، ورصد شكاوى الأهالي، ما نتج عن ذلك تحرير 136 محضرا تموينيا مختلفا.

حملات تموين على مستوى المراكز

وقال محمد إبراهيم، وكيل تموين سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ حملات التموين جاءت على الأسواق مستوى المدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط وحدة إدارة مباحث تموين سوهاج.

وتنوعت المحاضر التي جرى تحريرها بين نقص في الوزن وتجميع بنزين وسجلات، وعدم إعطاء بون صرف، وسلع مجهولة المصدر، وتصرف وإيقاف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية منتهية الصلاحية.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.