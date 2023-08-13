طرق الإسعافات الأولية الصحيحة في حالات الحروق.. «ابعد عن استخدام الثلج»

نشرت جمعية «الهلال الأحمر المصري»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نصائح للإسعافات الأولية في حالة الحروق، وذلك في إطار الدور الخدمي التي تقدمه لجميع رواد السوشيال ميديا بشكل يومي.

أسباب حدوث حالات الحروق.. 4 عوامل

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر المصري، عبر صفحتها الرسمية، أن حالات الحروق تحدث عادة، بسبب عدة عوامل، منها التعرض للهب، السوائل الساخنة، الصعق الكهربائي، أو المواد الكيميائية.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» نصائح للإسعافات الأولية في حالة الحروق، وفقا للصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

نصائح «الهلال الأحمر» للإسعافات الأولية في حالة الحروق

الإسعافات الأولية لحالات الحروق الناتجة عن الحرارة الجافة أو السوائل الساخنة:

- انزع الملابس غير الملتصقة.

- انزع الخواتم أو الساعة قبل أن يحدث تورم في الجزء المحترق.

- ضع الجزء المحترق أسفل مياء جارية مدة لا تقل عن 10 دقائق.

- غطى مكان الحرق بغيار لا يلتصق، باستخدام شاش فزلين أو مناديل مبللة.

- اطلب المساعدة الطبية في حالة الحاجة لذلك.

*الإسعافات الأولية لحالات الحروق الكهربائية:

- فصل التيار الكهربائي.

- استدعاء الإسعاف.

- تبريد أماكن الحروق الكهربائية بالمياه الجارية لمدة لا تقل عن 10 دقائق، حتى تصل الإسعاف.

- لا تنزع أي شيء ملتصق بمكان الحرق.

- ملاحظة العلامات الحيوية للمصاب.

- لا تضع أي زيوت على الجزء المحترق.

- لا تضع ماء مثلج أو ثلج فوق الجزء المحترق مباشرة.

- لا تقم بفتح الفقاعات الناتحة عن الحرق.