ضبط 82 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام إدارة الرقابة التموينية بعمل حملات مفاجئة في الأسواق والمخابز، وجرى ضبط 82 مخالفة تموينية في حملات رقابية، وتحرير محاضر بالمخالفات وعرضها على النيابة العامة.

حملات مرورية بالدقهلية

وأشار «دايرة»، في بيان له أن الحملات المرورية جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

تحرير 82 محضرا بالمخالفات التموينية

وأوضح أن الحملات المرورية بالمديرية في المنصورة وثان المنصورة، والسنبلاوين، نبروه، دكرنس، منية النصر، مركز المنصورة، بندر المنصورة، جمصة، أجا، وجري تحرير 82 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق:

-محضر تجميع بطاقات عدد 100 بطاقة

- محضران عدم إعطاء صرف.

- محضران غلق في مواعيد العمل الرسمية.

-محضر تجميع دقيق 3 شيكارة

-محضر سجل تفتيش.

-5 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 19 شيكارة

-6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

-25 محضر نقص وزن مابين 8- 17 جم.

-19محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- محضران بيع بأزيد من السعر الرسمي سجائر

-4 محاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية تاجر تموينية

-8 محاضر عدم وجود شهادة صحية

- محضر سلع بدون فواتير.

- محضر عدم إعلان عن وجود مخازن.

محضران عدم وجود سجل صناعي.

محضران تصرف في سلع تموينية بقيمة 8676 جنيه

- محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية تاجر تمويني.