موعد مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 غدا

يهتم طلاب الثانوية العامة 2023، بمعرفة موعد مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، الذي من المقرر الإعلان عنه غدا، حسبما ذكرت وزارة التعليم العالي عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مشيرة إلى أن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023، سيكون غدا الإثنين.

موعد مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

ومن المقرر أن يعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، في المؤتمر الصحفي غدا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور قيادات الوزارة ومسئولي مكتب التنسيق.

وخلال فعاليات مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 غدا، يتم الإعلان عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية ومواعيد تسجيل رغبات تلك المرحلة.

غلق تنسيق المرحلة الأولى

وأغلق تنسيق المرحلة الأولى أمام الطلاب، مساء يوم الخميس الماضي، 10 أغسطس الجاري، ويتم ترشيح الطلاب للكليات وفقا لآخر تعديل في الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الآتي:

- طلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر، بنسبة 88.29% فأكثر، بإجمالي 22304 طلاب.

- طلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر، بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15013 طالبا.

- الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر، بنسبة 70.61% فأكثر، بإجمالي 74923 طالبا.

- إجمالي طلاب المرحلة الأولى للتنسيق 112240 طالبا.