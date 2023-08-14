مصرع طفل سقط من شرفة منزله بسوهاج.. اختل توازنه

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله أثناء محاولته الحصول على ملابس منشورة، بسوهاج وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود إشارة من مستشفى طهطا العام لمركز طهطا بوصول المدعو سيف ع ش ل ر، سن 12 عاما طالب ومقيم بدائرة المركز مصاباً بكسور وجروح متفرقة بالجسم ادعاء سقوط من علو وقد توفي عقب وصوله.

الانتقال إلى موقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال ذويه أفادا كل من والدة المتوفى بدرية م ي سن 35 عاما ربة منزل ونجل عمومة المتوفى المدعو، محمود ع ر د سن 45 عاما عامل بمقهى ومقيمان بذات الناحية.

تحرير محضر بالواقعة

قررا بأنه أثناء قيام المتوفى المذكور بإحضار ملابس من منشر بشرفة المنزل بالطابق الثاني اختل توازنه وسقط أرضاً وحدثت إصابته التي أودت بحياته ونفيا وجود شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.