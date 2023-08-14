مراسل «dmc» يكشف تفاصيل انطلاق مهرجان «60 عام دراما» بالعلمين

رصد محمد سعيد، مراسل قناة «dmc» تفاصيل فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدا أن الحدث الأبرز الذي شهده المهرجان أمس كان المؤتمر الصحفي حول إعلان تفاصيل احتفالية «60 عام دراما»، والذي حضره الدكتور يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، وأشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، إلى جانب الفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم فضلا عن عدد من النجوم وبعض أعضاء النقابة.

التجهيز لمهرجان «60 عام دراما»

وأضاف خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «8 الصبح» عبر فضائية «dmc» أنه من المقرر انطلاق مهرجان «60 عام دراما» يوم 24 أغسطس الجاري على شواطئ مدينة العلمين، مشيرا إلى أنه بدأ التجهيز والإعداد لكل مستلزمات المهرجان منذ أمس، سواء الريد كاربت فضلا عن المناطق التي ستشهد الحفلات والعروض المختلفة.

وتابع: «الدكتور أشرف ذكي بالأمس تحدث عن مهرجان الدراما في نسخته الثانية وما يجرى العمل عليه الآن هو جعل المهرجان مختصص في الدراما العربية وغير مقتصر على الدراما المصرية، فضلا عن تقييم المسلسلات من دول مختلفة»، مشيرا إلى أن هناك نية لتحويل مهرجان الدراما إلى آخر دولي.

نسخة للتصويت العام الخاص

وأشار إلى أنه جرى دعوة كل الفنانين للمشاركة في مهرجان الدراما بنسخته الثانية على شواطئ العلمين الجديدة، وسيكون هناك نسخة للتصويت العام الخاص بالجمهور في النسخة الثانية من مهرجان الدراما، علاوة على جائزة النقاد وخبراء السينما، موضحا أن المهرجان لن يشمل مسلسلات رمضان فقط بل العام كله.