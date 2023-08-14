كم أسبوعا يتبقى على انتهاء فصل الصيف؟.. رئيس مركز معلومات تغير المناخ يجيب

مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع تأثير تغير حالة الطقس على الزراعات القائمة، وما يتبع ذلك من تغيرات مناخية، فمتى ينتهي فصل الصيف ويبدأ الخريف، وكم أسبوعاً يتبقى على انتهاء فصل الصيف؟

امتدادات غير اعتيادية لمنخفضي السودان الموسمي والهند الموسمي

يقول الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ شهر الصيف سوف ينتهي فلكياً في 23 سبتمبر المقبل، والمتبقي على نهاية الشهر أقل من 6 أسابيع، بعدها ينتهي الصيف فلكياً ورسمياً في مصر»، لافتاً إلى أنَّ الأسابيع المقبلة سوف تتبقى بعض المناوشات نتيجة امتدادات غير اعتيادية لمنخفضي السودان الموسمي والهند الموسمي.

الحرارة تنكسر ليلاً وتزيد فروق الحرارة بين النهار

تابع «فهيم»، أنَّ الحرارة سوف تنكسر ليلاً وسوف تزيد فروق الحرارة بين النهار والليل والرطوبة خلال النهار، كما تبدأ السحب في الظهور شمالاً وتزيد نقطة الندى، وتتكون الشبورة المائية بحري، كما تزيد سرعات الرياح نهاراً.

خريف صاخب مراوغ ما بين صيف متأخر وشتاء ممطر مبكر

توقع رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة أن يكون الخريف صاخباً مراوغاً ما بين صيف متأخر وشتاء ممطر مبكر، وهو ما يستلزم من المزارعين الحذر من الأمراض المحبة للرطوبة، والآفات حرشفية الأجنحة، كما تتراجع معدلات تحجيم الثمار، ومن الضروري تكثيف أضافات البوتاسيوم، مع الحذر خلال ري الذرة والسمسم وعباد الشمس بالمياه، حتى لا تتعرض للرقاد، باعتبارها من المحاصيل طويلة السيقان.