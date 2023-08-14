السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل متهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين حكمًا بمعاقبة المتهم «ا.م.ع» عامل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش والشابو بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم، ومصطفى أبوالقاسم.

أحداث الواقعة ترجع إلى بداية العام

تعود أحداث القضية إلى شهر يناير من العام الحالى 2023 بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث بالمركز مفادها وجود نشاط إجرامي وقيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجًا على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء بمحيط إقامته.

ضبط المتهم وتحرير محضر

وعلى الفور بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية بالمركز وتم ضبط المتهم عقب استئذان الجهات المختصة وبحوزته عدد من قطع من جوهري مخدر الحشيش والشابو وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار بها.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وتم إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات سوهاج والتى أصدرت حكمها السابق بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.