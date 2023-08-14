كليات متاحة لأصحاب مجموع أقل من 88% في تنسيق المرحلة الثانية

بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، ينتظر طلاب الثانوية العامة 2023، الكليات والجامعات المتاحة لهم قبل إعلان موعد تنسيق المرحلة الثانية، المقرر خلال الساعات المقبلة.

كليات متاحة لأصحاب مجموع أقل من 88% في المرحلة الثانية من التنسيق

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي، يلجأ طلاب الثانوية العامة الذين لم يلحقوا بتنسيق تلك المرحلة، لحساب المجموع مقارنة بمراحل تنسيق العام الماضي، خاصة من أصحاب المجاميع الأقل من 88%، ويوجد لها العديد من المجالات المفتوحة في سوق العمل، النحو التالي:

توقعات تنسيق الجامعات 2023 للمرحلة الثانية

- الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 354 درجة.

- الدراسات الاقتصادية والعلوم جامعة الإسكندرية 348 درجة.

- السياسة والاقتصاد جامعة السويس 345 درجة.

- السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف 340 درجة.

- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة جامعة الإسكندرية 320 درجة.

- السياسة والاقتصاد جامعة السويس رياضة 318 درجة.

- السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف رياضة 316 درجة.

- كلية الإعلام جامعة بني سويف 321 درجة.

- كلية الإعلام وتكنولوجيا اتصال جامعة السويس 319 درجة.

- كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي 316 درجة.

- كلية الإعلام جامعة عين شمس 316 درجة.

توقعات كليات الذكاء الاصطناعي والحاسبات والألسن

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي 346 درجة.

- كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية 343 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات عين شمس 343 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات المنصورة 342 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات دمياط 342 درجة.

كلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 338 درجة.

كلية الألسن جامعة الفيوم 337 درجة.

كلية الألسن جامعة بني سويف 333 درجة.

كلية الألسن جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة 333 درجة.

كلية الألسن جامعة المنيا 332 درجة.

كلية الألسن جامعة سوهاج 331 درجة.

كلية الألسن جامعة أسوان 330 درجة.

كلية الألسن جامعة كفر الشيخ 351 درجة.

جامعة الفيوم 337 درجة.

كلية الألسن جامعة أسوان 337 درجة.

كلية الألسن جامعة الأقصر 336 درجة.

كلية الألسن جامعة بني سويف 336 درجة.

كلية الألسن جامعة المنيا 335 درجة.

كلية الألسن جامعة سوهاج 335 درجة.

كلية الألسن جامعة كفر الشيخ رياضة 324 درجة.

كلية الألسن جامعة قناة السويس 318 درجة.

كلية الألسن جامعة أسوان رياضة 310 درجات.

كلية الألسن عين شمس رياضة 308 درجات.

كلية الألسن الفيوم رياضة 306 درجات.