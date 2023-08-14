السجن المشدد 3 سنوات لعامل سرق سائقا في طوخ

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعامل بورشة كاوتش، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من سائق، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وصدر الحكم في محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات

تعرض سائق للسرقة بالإكراه

وكشفت أوراق القضية، أن المتهم «أحمد ج ا»، عامل بورشة كاوتش، سرق المبلغ المبين بالأوراق، والمملوك للمجني عليه «سلامة م ا»، سائق، وتبين أنه حال استقلال المتهم رفقة المجني عليه سيارته الميكروباص أشهر في وجهه سلاحا أبيض «سكين»، مهددا إياه، واستطاع بتلك الوسيلة القسرية شل مقاومته والاستيلاء على 1500 جنيه.

إحالة المتهم إلى المحاكمة

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات والتحفظ على السلاح المضبوط، إلى أن تم إحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم