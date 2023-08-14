تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل شخص في القليوبية لجلسة أول سبتمبر

قررت محكمة جنايات بنها تأجيل نظر قضية مقتل شخص على يد 4 متهمين لجلسة اليوم الأول من دور شهر سبتمبر المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

وصدر القرار في محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل وأحمد محمد السعيد غنيمي، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

إحالة المتهمين للمحكمة

وتضمنت أوراق القضية رقم 6433 لسنة 2023 جنح مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 541 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين «أيمن م أ»، عاطل، 25 سنة، و«محمد ع م»، 32 سنة، عاطل، و«كريم ع أ»، 24 سنة، عاطل، و«نور ط م»، 24 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز بنها، حيث قتلوا المجني عليه «مصطفى ع ع» عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد.

تفاصيل قتل المجني عليه

وتابعت أوراق القضية، بأن المتهمين عقدوا العزم على قتل المجني عليه، إثر اتفاق بينهم على السرقة، وحال سيرهم بدراجة نارية، قيادة المتهم الثالث، أبصروه يسير بمفرده فى الطريق العام ليلا، فتوجه المتهم الأول صوبه محرزا سلاحا ناريا «فرد خرطوش»، والرابع محرزا سلاحا أبيضا، وما إن ظفرا به ومقاومته لهما، حتى أطلق الأول عيارا ناريا صوب المجنى عليه، فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه، وذلك حال وجود الثاني محرزا سلاحا ناريا، والثالث منهم على مسرح الجريمة للشد من أزرهم.