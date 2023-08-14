الحد الأدنى للقبول بكلية الطب في المرحلة الأولى.. انخفاض طفيف عن 2022

يرغب عدد كبير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وأولياء أمورهم، في الالتحاق بكليات الطب للعام الدراسي 2023/ 2024، إذ جرى تحديد الحد الأدنى للقبول بكلية الطب بالمرحلة الأولى، بنسبة 91.3%، وفق ما أعلنه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي جرى عقده اليوم .

الحد الأدنى للقبول بكلية الطب بالمرحلة الأولى للعام الدراسي 2023/ 2024

وأشار وزير التعليم العالي خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب بالمرحلة الأولى للعام الدراسي 2023/ 2024، جاء بنسبة 91.3%، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي علوم.

وأعلن وزير التعليم العالي، نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023، وتعد كلية الطب من أهم كليات القمة التي تشهد سباقًا لدخولها، إذ جاء الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشري بواقع 91.3%، بانخفاض طفيف عن العام الماضي، الذي جاء فيه التنسيق بـ91.6%.

الحد الأدنى للعلاج الطبيعي 2023

كما شهد الحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي 2023، انخفاضًا أيضا في العام الحالي، إذ جاءت نتيجة تنسيق بواقع 90.1%، بينما كانت العام الماضي 2022، بواقع 90.7%.

الحد الأدنى للقبول بطب الأسنان 2023

كما شهد الحد الأدنى للقبول بكلية الطب بالمرحلة الأولى الأسنان 2023، ارتفاعًا طفيفًا في الدرجات، وجاء الحد الأدنى للتنسيق بواقع 90.9%، بينما كان العام الماضي، بواقع 91.3%.