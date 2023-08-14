نتيجة تنسيق كليات أدبي 2023 المرحلة الأولى.. اعرف الحد الأدنى للإعلام

أعلن وزير التعليم العالي، اليوم الإثنين، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، وضمنها تنسيق كليات أدبي 2023 المرحلة الأولى، وفي مقدمتها كليات السياسة والاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية الألسن، وكلية الإعلام.

وعُرضت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للالتحاق بالجامعات، من خلال مؤتمر صحفي، ظهر اليوم، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية

وجاء التنسيق بالنسبة للشعبة الأدبية، كالتالي:

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 354.5 درجة، بنسبة 86.64%، مقارنة بـ340 درجة العام الماضي بنسبة 82.92%.

كلية الألسن 346.5 درجة، بنسبة 84.51%، مقارنة بـ329 درجة العام الماضي، بنسبة 77.07%.

كلية الإعلام 343 درجة، بنسبة 83.65%، مقارنة بـ316 درجة العام الماضي بنسبة 77.07%.

كلية الآثار 331 درجة، بنسبة 80.73%، مقارنة بـ315 درجة العام الماضي بنسبة 76.82%.

مؤتمر وزير التعليم العالي

وأعلنت وزارة التعليم العالي اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، في مؤتمر صحفي، بحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، شمل إعلان نتائج الحدود الدنيا لتنسيق كليات الشعبة العلمية والأدبية، وتفاصيل القبول بالكليات وموعد بدء تنسيق المرحلة الثانية.