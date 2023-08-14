7 معلومات عن أكبر سائقة لسيارة نقل ثقيل بمصر؟.. اسمها فريال وعمرها 80 سنة

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «فريال العدوي.. قصة كفاح في قيادة النقل الثقيل والشاحنات».

سائقة سيارة نقل ثقيل

رحلةٌ كفاح على مدى 50 عاما بذلت فيها السيدة فريال العدوي ما لديها من جهد وطاقة حتى تلبي احتياجاتها من خلال عملها كسائقة نقل ثقيل مع توصيل البضائع وغيرها من خلال الشاحنات.

7 معلومات عن أكبر سائقة لسيارة نقل ثقيل في مصر

- من مواليد محافظة الشرقية عام 1951، وربتها خالتها في شبرا مصر بالقاهرة.

- انفصلت عن زوجها بعد 4 سنوات، وأنجبت طفلا واحدا.

- تعلمت قيادة السيارات واستخرجت رخصة نقل ثقيل.

- تعمل على سيارة نقل ثقيل لنقل البضائع من المواني إلى مناطق داخل مصر وخارجها مثل ليبيا وغيرها.

- خالتها شجعتها على القيادة والتوجه لذلك العمل.

- حصلت على كورس في الميكانيكا والقيادة في مدرسة المرور.

- اقتربت على الـ80 عاما ولا تزال تقود سيارة نقل.