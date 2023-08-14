فتح باب التحويل إلى البرامج النوعية بجامعة المنصورة غدا.. الأوراق المطلوبة

أعلنت جامعة المنصورة عن فتح مكتب التحويلات المركزي لطلاب الثانوية العامة الجدد والراغبين في الالتحاق بالبرامج، غدا الثلاثاء، لاستلام طلبات التحويل للبرامج النوعية المميزة بكليات الجامعة وفقا للحد الأدنى للقطاع، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي نتيجة التنسيق الإلكتروني.

البرامج النوعية المميزة بكليات جامعة المنصورة

وبحسب الموقع الرسمي لمكتب التحويلات بجامعة المنصورة، تنشر «الوطن» أبرز البرامج النوعية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والراغبين في الالتحاق بالبرامج كما يلي:

كلية الطب: برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي

كلية الهندسة: برنامج هندسة الإتصالات والحاسبات، برنامج ماجستير هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة، برنامج هندسة البناء والتشييد، برنامج هندسة الميكاترونكس، برنامج الهندسة الطبية والحيوية، برنامج الهندسة الكميائية والبيئية، برنامج هندسة البنية التحتية، برنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، برنامج هندسة العمارة المستدامة، برنامج هندسة المياه المستدامة، برنامج الهندسة الإنشائية، برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، برنامج هندسة المواد للتكنولوجيا المتقدمة.

كلية الزراعة: برنامج نظم التغذية، برنامج ماجستير علم البذور بنظام الساعات المعتمدة الأوروبية، برنامج تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء.

كلية العلوم: برنامج التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها، برنامج جيولوجيا التعدين والبترول، برنامج البتروكيمياويات وتطبيقاتها، برنامج الكيمياء الحيوية التطبيقية والبيولوجيا الجزيئية، برنامج الفيزياء الطبية، برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية.

كلية التربية: برنامج إعداد معلمي الرياضيات تعليم أساسي، برنامج إعداد معلمي العلوم تعليم أساسي، برنامج إعداد معلمي الرياضيات عام، برنامج إعداد معلمى الكمياء عام، برنامج إعداد معلمي الفزياء عام، برنامج إعداد معلمي البيولوجي الأساسي والجيولوجي الفرعي عام.

كلية طب الأسنان: برنامج المنصورة مانشستر لطب الأسنان.

كلية الصيدلة: برنامج الصيدلة الإكلينيكية Phrrm D.

كلية التجارة: برنامج التمويل والاقتصاد.

كلية الآداب: برنامج اللغة الفرنسية التخصصية، برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، برنامج اللغة الإيطالية وآدابها، البرنامج التخصصي للغة الإنجليزية والترجمة.

كلية التربية النوعية: برنامج إعداد معلم الحاسب الآلي باللغة الانجليزية.

كلية الطب البيطري: برنامج تميز صحة وسلامة الغذاء، برنامج تميز الحيوانات الأليفة، برنامج تميز طب ورعاية الطيور والأرانب، برنامج تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية، برنامج المعامل التشخيصية والتحليلية البيطرية.

كلية التمريض: البرنامج المكثف في التمريض.

كلية الحاسبات والمعلومات: برنامج المعلوماتية الطبية، برنامج الذكاء الاصطناعي برنامج هندسة البرمجيات.

كلية السياحة والفنادق: برنامج التسويق السياحي.

كلية التربية للطفولة المبكرة: برنامج التأهيل المهني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، برنامج إعداد المعلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية، برنامج إعداد معلمات الأنشطة المتكاملة بنظام منتسوري.

إجراءات التحويل بين الكليات

تقدم طلبات التحويل إلكترونيا وفقا للحد الأدنى بعد إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني، وذلك من خلال الموقع الرسمي هـنـا.

الأوراق المطلوبة بمكتب التحويلات المركزي:

1- صورة شهادة الثانوية

2- صورة بطاقة الترشيح

3- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي أمره، ويتم تحصيل الرسوم بمكتب التحويلات المركزي بالفيزا من خلال ماكينة السداد الإلكتروني POS.