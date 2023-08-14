عاجل.. إعلان الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب بالجامعات الأهلية 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب بالجامعات الأهلية، وذلك في بيان عاجل لها منذ قليل، عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، مؤكدة أن الجامعات الأهلية تقدم تعليما متميزا يواكب احتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات العلمية.

تنسيق كلية الطب

وأضافت الوزارة، أن الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب بالجامعات الأهلية الجديدة، على سبيل المثال وليس الحصر، بلغ في جامعتي بني سويف وحلوان 80%، وهو الحد نفسه في جامعة النيل الأهلية والجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة.

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث، إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة موزعة في عدد كبير من المحافظات، التي تتميز بالتعليم القائم على التدريب المكثف بجانب الدراسة النظرية، مؤكدة أنها تشتمل على معامل مجهزة بأحدث الأجهزة.

الجامعات الخاصة والأهلية

ونوهت الوزارة إلى أنه تقرر فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية غدا الثلاثاء، للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، مؤكدة أن التقديم سيكون بنظام التقديم الإلكتروني المباشر لكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم.