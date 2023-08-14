تنسيق كلية التربية 2023 في جميع المحافظات.. «أسوان» 314 درجة

يتطلع العديد من طلاب الثانوية العامة إلى معرفة تنسيق كلية التربية 2023 في جميع المحافظات، بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للشعب العلمية سواء العلوم والرياضة والأدبية اليوم.

تنسيق كلية التربية 2023 في جميع المحافظات

وأوضحت الوزارة تنسيق كلية التربية 2023 في جميع المحافظات لطلاب الثانوية العامة والتي جاءت كالتالي:

- تربية بورسعيد 338.5 درجة

- تربية عين شمس 331 درجة

- تربية الإسكندرية 330 درجة

- تربية الزقازيق 329.5 درجة

-تربية المنصورة 328.5 درجة

- تربية بنها 325.5 درجة

- تربية طنطا 325.5 درجة

- تربية دمنهور 323.5 درجة

- تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5 درجة

- تربية قناة السويس بالإسماعيلية 323.5 درجة

- تربية كفر الشيخ 321.5تربية حلوان 319.5 درجة

- تربية دمياط 318.5 درجة

- تربية مطروح 318.5 درجة

- تربية السويس 318.5 درجة

- تربية مدينة السادات 317 درجة

- تربية بنات عين شمس 316 درجة

- تربية الفيوم 315.5 درجة

- تربية أسوان 314 درجة

- تربية المنيا 313 درجة

- تربية بني سويف 310.5 درجة

- تربية العريش 309.5 درجة

- تربية أسيوط 309.5 درجة

- تجارة عين شمس 309 درجات

- تربية الوادي الجديد 308.5 درجة

- تربية جنوب الوادي بالغردقة 308 درجات

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التربية في جميع المحافظات

وحددت كليات التربية الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التربية في مختلف الجامعات بعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى كالتالي:

- شهادة الثانوية العامة.

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومى لولي الأمر.

- صور شخصية.

- بطاقة الترشيح للثانوية العامة.