إحالة العاملين في 3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الإدارات الفرعية بمتابعة 26 مركز شباب على مستوى المحافظة، للتحقق من التزام المراكز بعوامل الأمن والسلامة.

متابعة 7 مراكز شباب في بنها

شملت المتابعة 7 مراكز شباب ببنها، في إدارة شباب القناطر الخيرية مركز واحد، وفي إدارة شباب شبين القناطر تم متابعة 3 مراكز بينها مركز شباب مغلق مع غياب العاملين، وفي إدارة شباب طوخ تمت متابعة 4 مراكز، وفي إدارة شباب الخانكة 5 مراكز، وفي إدارة شباب كفر شكر 6 مراكز.

إحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية

وأمر «الصبروط» بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مؤكدا استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية للوقوف على التزام المراكز بالإجراءات الخاصة بتأمين الملاعب وصالات ممارسة الأنشطة والأكواد الخاصة بتأمين حمامات السباحة ووجود منقذين وأدوات إنقاذ.