الحالة المرورية في القاهرة الكبرى اليوم.. سيولة أعلى كوبري النيل وكثافات بالكورنيش

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023.

ويشهد الكورنيش كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى وسط البلد، حيث يشهد شارع الجيش كثافات نسبية حتى شارع بورسعيد، وتشهد منطقة الضاهر بعض الكثافات المرورية المتقطعة الممتدة حتى الشوارع المؤدية إلى شارع رمسيس الذي يشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية ممتدة حتى مسجد النور في العباسية.

كثافات مرورية نسبية للسيارات في كوبري أكتوبر

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام القادم من الجيزة في اتجاه وسط البلد، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي.

وأشارت الإعلامية هالة الحملاوي إلى تباطؤ بسيط في حركة المرور للقادم من شارع صلاح سالم وميدان الأوبرا والعكس.

تفاصيل الحالة المرورية أعلى كوبري النيل

وفي حلوان، يشهد كوبري النيل سيولة مرورية في الوقت الحالي، وفي محيط مسجد الشهيد، كثافات نسبية مستمرة حتى الكورنيش وتصل حتى طريق القاهرة الوسطى.