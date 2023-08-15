«حياة كريمة» والمجتمع المدني بمطروح.. شركاء التطوير والنجاح

شهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطويرًا واسعًا لم تشهده منذ عقود طويلة، فلم تكن الجهود الحكومية لتنمية محافظة مطروح وكل محافظات مصر منفصلة عن جهود مؤسسات المجتمع المدني التنموية وحياة كريمة، شركاء النجاح في البلاد.

دور حياة كريمة ومؤسسات المجتمع المدني

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، دور مؤسسة حياة كريمة ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ خطة تنمية مطروح.

حياة كريمة ودورها في مطروح

تمّ الانتهاء من تطوير 5 قرى بالكامل ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية في يناير 2019، وهي قرى: «زاوية العوامة، وسيدي شبيب بالضيعة، وهود بالحمام وبهي الدين بسيوم وأبو مزهود بسيدي براني وجارٍ تطوير 6 قرى أخرى وهي: السلام بالحمام وفوكه بالضبعة، وكشوك عميرة وجلازين بمدينة مطروح، والمراقي بواحة سيوة، وشماس بسيدي براني» بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه.

وشمل التطوير المدارس وإنشاء شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه ورصف الطرق وإنشاء محطات تحلية مياه الشرب بالإضافة إلى تطوير مراكز الشباب وانشاء آبار وخزانات لتجميع مياه الأمطار، ويستفيد من تطوير القرى ضمن المبادرة ما يقرب من 50 ألف مواطن بدوي.

وتمّ تشكيل لجان من التنمية المحلية لتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين غير القادرين بقرى حياة كريمة انتهت من أعمالها وحصر الأسر المستحقة بإجمالي 1107 مستفيدين.

جهود المجتمع المدني في تنمية

لم تكن الجهود الحكومية لتنمية محافظة مطروح وكل محافظات مصر منفصلة عن جهود مؤسسات المجتمع المدني التنموية التي تتكامل مع هذه الجهود الحكومية على نطاق واسع، ومن ذلك قيام جمعية الأورمان بتسليم 21 مشروعًا تنمويًا عبارة عن 105 ماعز ذكور وإناث بالإضافة إلى توزيع 3 أبراج حمام للأسر الأولي بالرعاية بقريتي جلاله وسواني سمالوس بنطاق مركز ومدينة الضبعة في محافظة مطروح، وذلك في إطار التعاون الدائم الوثيق بين محافظة مطروح وجمعية الأورمان.

وكذلك سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في 27 يوليو 2023 هدايا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لأبناء مطروح من العائلات والقبائل المستحقين بعدد 4أكشاك و 20 منحة بقيمة 15 ألف جنيه لكل مشروع قائم كمرحلة أولى، في إطار التعاون بين محافظة مطروح وجمعيه الأورمان ومؤسسة حياه كريمة ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي لتوفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة مطروح.