مصروفات جامعة حورس 2023- 2024.. الطب بـ170 ألف جنيه

مصروفات جامعة حورس 2023- 2024، من أكثر التساؤلات بين الطلاب الحاصلون علي الثانوية العامة 2023 وأولياء الأمور، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2023، والتي تضم كليات «الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، والهندسة وكلية إدارة الأعمال».

مصروفات جامعة حورس 2023- 2024

وحول مصروفات جامعة حورس 2023- 2024، أوضحت جامعة حورس أنَّ الجامعة تقدم منحًا وخصومات جزئية للحالات الاجتماعية والتفوق العلمي والرياضي تبدأ من 10% إلى 20% وفقا للقواعد يحددها مجلس الأمناء، وخصم للنقابات المختلفة ولأساتذة الجامعات 10% من إجمالي المصاريف وخصم للأشقاء 10% من إجمالي المصاريف.

مصروفات جامعة حورس

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية مصروفات جامعة حورس للعام الدراسي الحالي 2023- 2024 وهي كالتالي:-

- مصروفات كلية الطب البشري 170 ألف جنيه.

- مصروفات كلية طب الأسنان 160 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الصيدلة:

* برنامج فارم 100 ألف جنيه

* الصيدلة الإكلينيكية 110 آلاف جنيه.

- مصروفات كلية العلاج الطبيعي 100 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الهندسة 60 ألف جنيه.

- مصروفات كلية إدارة الأعمال:

* إنجليزي 45 ألف جنيه.

* إدارة أعمال عربي 35 ألف جنيه.