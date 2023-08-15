«الهجرة» تكشف توصيات «المصريين في الخارج».. أبرزها إعادة فتح استيراد السيارات

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، أوصى بالعديد من التوصيات وجميعها جرى عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للشروع في تنفيذها.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن من أبرز التوصيات التي خرجت بها النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، هي رغبة ومطالبة عدد كبير من المصريين بالخارج، بإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج بدون رسوم أو ضرائب أو جمارك، وهذه التوصية أمر تنفيذها ليس سهل، ولكن سيتم المحاولة في ذلك قدر المستطاع.

وأضافت أنه من ضمن توصيات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، كانت بشأن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، لاستثمارات للمصريين بالخارج، لفتح مجالات استثمارية اكثر للمغتربين.

تفاصيل إطلاق وثيقة معاش بكرة

وأكدت أن إطلاق وثيقة معاش بكرة بالتعاون مع البنك المركزي والبنك الاهلي، وشركة مصر للتأمين على الحياة، وهيئة الرقابة المالية، تعد واحدة من توصيات المؤتمر والمحفزات للمصريين بالخارج.

وأشارت إلى التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق فيما بينهم بهدف إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وذلك بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال المصريين بالخارج، ومن المستهدف أن يصل رأس مال الشركة المصدر مليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من مجموعة المؤسسين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، التي عقدته وزارة الهجرة، لإستعراض نتائج النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، بجانب عرض جهود وأنشطة الوزارة خلال عام بمقر الوزارة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.