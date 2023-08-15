طريقة وشروط نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور 1445 بالسعودية

كشفت وزارة التعليم بالسعودية عن الخطوات اللازمة لنقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور 1445، لكي يستطيع الطلاب النقل من مدرسة إلى أخرى للتسهيل على الطالب والأسرة.

ضرورة معرفة شروط نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور 1445

ومن أجل نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور 1445، يجب على الأشخاص معرفة عدة أمور وشروط لتنفيذ النقل عبر نظام نور التعليمي المتبع في المملكة العربية السعودية، والتي تحتاج الدخول على تطبيق أو موقع تابع لوزارة التعليم السعودية، من أجل تنفيذ الطلبات والإسراع بالنقل.

شروط نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور 1445

ولتحقيق نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور 1445، يتم دخول الطالب في منصة نور التعليمية عبر الإنترنت، ثم التسجيل الدخول بالمنصة من خلال إدخال بيانات ولي الأمر المطلوبة، وبعدها يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية التعليمية عبر نور، ثم الدخول في نقل الطلاب من المدارس المختلفة في داخل المملكة العربية السعودية، وبعدها يتم إدخال البيانات اللازمة، التي يكون من أهمها الإدارة التعليمية التي يتبع لها الطالب.

بعض خطوات نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور 1445

وتستمر الخطوات الخاصة بنقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور 1445، التي تشمل إدخال كل من اسم المدرسة الموجود بها الطالب والمدرسة التى يرغب في النقل إليها، وبعدها يتم الضغط على أيقونة تثبيت، والاحتفاظ بالرقم الذي يظهر للطالب بعد انتهاء الإجراءات، ويجب على الطالب ذكر سبب النقل في الطلب المخصص لذلك، ومن ضمن الشروط وجود مسافة لا تقل عن 250 مترا بين كل من المدرسة الكائن بها الطالب والأخرى، مع التنسيق بين المدارس وإجراء عملية النقل بشكل إلكتروني.