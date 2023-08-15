بالأسماء.. حركة جديدة لنواب ورؤساء المدن والأحياء في الدقهلية

أصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حركة محليات داخلية كبرى جديدة داخل المحافظة لنواب ورؤساء المراكز والمدن والأحياء في عدد من المراكز والمدن، بهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة وتحقيق التدوير الوظيفي في نطاق المحافظة.

تفاصيل حركة المحليات داخل الدقهلية

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، شملت الحركة ندب مي محمد عبد الرازق من العمل نائبا لرئيس حي شرق المنصورة، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة، وندب منى محمد حلمي المتبولي من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة، للعمل نائبا لرئيس حي شرق المنصورة، وندب عبير أحمد حامد من العمل بمديرية الطب البيطري، إلى العمل نائبا لرئيس مدينة محلة الدمنة.

كما تقرر ندب محمد علي إبراهيم مصطفي البقري من العمل رئيس الوحدة المحلية القروية باخطاب في مركز أجا، إلى العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر، وندب بدر الصباح مصطفى من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منية النصر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، وندب أحمد محمد محمد عنبر من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، وندب مديحة محمود صالح من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة بلقاس.

وقررالمحافظ ندب محمد صلاح محمد يوسف من العمل بالوحدة المحلية لمركزومدينة بلقاس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنزلة، وندب محمد محمد عوض عبد الجليل من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وندب هالة صلاح الدين عزت من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت سلسيل للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وندب جهاد مصباح إبراهيم مصباح من العمل نائبا لرئيس مدينة جمصة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس، وندب جيهان توكل عبد العظيم من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نبروه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس.

وشملت الحركة أيضًا ندب السيد أحمد أحمد حجاج من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت سلسيل للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية، وندب علي حامد علي جمعة من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية، وندب فاطمة عبد الفتاح علي حسانين من العمل بالوحدة المحلية بمدينة الكردي للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة منية النصر، وندب عفاف علي سليمان محمد من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس.

كما تضمنت الحركة ندب جمعة محمد السعيد من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تمي الأمديد للعمل بجهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة، وندب البغدادي طلعت البغدادي من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس، وندب عبد الله وجدي عليوه من العمل بالوحدة المحلية لمدينة محلة الدمنة للعمل بالوحدة المحلية لمدينة جمصة، وندب محمد محمود محمد عبد اللطيف من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نبروه.

الاستجابة الفورية لمطالب وشكاوى المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية، في بيان، أن حركة المحليات تمت على أسس من العدالة والشفافية ولتحقيق مبدأ التدوير الوظيفي، من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على وفق آليات واحتياجات كل مرحلة.

وذكر المحافظ، ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها، والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.