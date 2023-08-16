تعرف على كلية «تكنولوجيا المصايد» بجامعتي أسوان والعريش.. توفر فرص عمل

تستعد وزارة التعليم العالي لبدء عملية تنسيق المرحلة الثانية للعام الجامعي 2023-2024 بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 و الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية في جميع الشعب العلمية والأدبية.

ومن ضمن أبرز الكليات في تنسيق المرحلة الثانية هما كليتي تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان وكلية الاستزراع المائي والمصايد بجامعة العريش وتوفران العديد من الفرص في سوق العمل.

كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك في جامعة أسوان

تأسست كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك في جامعة أسوان بموجب القرار الوزاري رقم 1595 لعام 2014 وافتتحت الكلية في العام الأكاديمي 2013/2014، وتخرجت أول دفعة من الطلاب في نهاية العام الأكاديمي 2016/2017.

توفر للطلاب فرص عمل في مجالات مختلفة

و تعتبر هذه الكلية فريدة من نوعها في مجالها، حيث وتوفر العديد من فرص العمل لخريجيها في تكنولوجيا المصايد والأسماك ومجالات الثروة السمكية في مصر والدول الأخرى، حيث تتألف الكلية من خمسة برامج أكاديمية، وتضم ثمانية أقسام علمية تغطي جميع المجالات التي تخدم تطوير الثروة السمكية.

وتقدم الكلية برامج تعليمية متميزة، وتقوم بإجراء الدراسات والبحوث لتعزيز وتحسين جودة إنتاج وزراعة وتصنيع الأسماك بجانب تقديمها العديد من خدمات المجتمع من خلال تقديم الاستشارات الفنية، ونقل التكنولوجيا وحل مشكلات الثروة السمكية، وتعزيز العلاقات العربية والأفريقية والدولية.

الأقسام المتاحة في كلية تكنولوجيا المصايد بجامعة أسوان

ويشمل نطاق الأقسام الموجودة في الكلية مجموعة متنوعة من التخصصات العلمية التي تعتمد على الدراسة الميدانية والتدريب الميداني (الاستزراع المائي - المصايد السمكية - البيئة المائية)، فضلاً عن الأقسام النظرية (التنمية البشرية والاقتصادية) التي لا تحتاج إلى مختبرات أو معدات علمية ويتوفر بها عدد من القاعات والمعامل والمناهج الدراسية المتعلقة بإنشاء مشاريع قومية كبيرة لاعداد كوادر مؤهلة ومدربة تتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة للقيام بدورها الوطني في تنمية الثروة السمكية وتعزيز الاقتصاد المصري.

كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية بجامعة العريش

تعتبر كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية بجامعة العريش واحدة من أهم الكليات التي تأسست حديثًا وتعد جزءًا من قطاع الثروة السمكية إذ يعتبر برنامج تكنولوجيا المصايد البحرية الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط. في محالات الصيد من المياه الإقليمية والمحيطات العميقة، بالإضافة إلى السلامة البحرية.

برامج الدراسة في الكلية

وتشمل برامج الدراسة في الكلية برنامج الاستزراع المائي وبرنامج تكنولوجيا المصايد البحرية وبرنامج تصنيع المنتجات البحرية وبرنامج إدارة الموارد السمكية لتأهيل الطلاب وفقًا للوائح المنظمة للبحرية الدولية «IMO» ومنظمة العمل الدولية «ILO» ومنظمة الأغذية والزراعة «FAO» مما يسمح للخريجين بالحصول على شهادة بحرية بعد اجتياز الدورات اللازمة.

تتيح فرص عمل تحقق طموحات الخريجين

وتتيح كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية للطلاب الاختيار بين برنامجين مميزين اهما تكنولوجيا الاستزراع البحري وتكنولوجيا المصايد البحرية ويؤهل الطلاب للعمل كضابط مناوبة ملاحية ثالث على سفن الصيد والعمل كمراقب بيئي ومفتش بحري على سفن الصيد وحماية البيئة البحرية والعمل في مجال المحميات الطبيعية وإدارة الموانئ البحرية والعمل في مجالات البيئة البحرية مثل حمايتها من التلوث والأسماك المهددة بالانقراض.

في مجال تكنولوجيا الاستزراع البحري، يتم العمل في إنشاء وإدارة المزارع والمفرخات لتربية الأسماك والجمبري والرخويات.

كما يعمل في مجال الاستزراع البحري، بما في ذلك الأقفاص البحرية والأعشاب البحرية والطحالب. ويمكن للخريجين أيضًا العمل في مصانع الأعلاف السمكية ومجال تكنولوجيا تصنيع الأسماك، بما في ذلك إعداد المنتجات البحرية للتسويق والتصدير، ومصانع تدخين وتعليب وتجمالعمل في مجال تكنولوجيا تصنيع الأسماك، بما في ذلك إعداد المنتجات البحرية للتسويق والتصدير، ومصانع تدخين وتعليب وتجميد الأسماك.

كما تهدف الكلية إلى تطوير مهارات الطلاب في مجالات متعددة، مثل الصيد واستزراع الأسماك وتكنولوجيا المصايد وإدارة الموارد السمكية. كما تقدم الكلية فرصًا للطلاب للاستفادة من التدريب العملي والتجارب الميدانية في بيئة بحرية حقيقية.