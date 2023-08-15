تنسيق كلية التجارة 2023.. اكتمال أعداد طلاب الشعبة الأدبية

أعلنت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، بحضور عدد من قيادات الوزراة، نتيجة تنسيق كلية التجارة 2023، لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية علوم ورياضة، موضحة أنه بالنسبة لطلاب القسم الأدبي، فإن إعداد الكليات على مستوى الجمهورية اكتملت بالأعداد المقررة لها، وفقا للمقررة لكل كلية.

تنسيق كلية التجارة 2023 شهد عددا من الأماكن الشاغرة

أوضحت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق كلية التجارة 2023، شهد وجود عدد من الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة، منوهة بأن هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة بمختلف الكليات على مستوى الجمهورية.

تخفيض الحدود الدنيا لتنسيق كلية إدارة الأعمال

وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، تخفيض الحدود الدنيا لتنسيق كلية إدارة الأعمال والبيزنس والاقتصاد والعلوم السياسية، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، من 55% كحد أدنى، ليكون 53%، حيث يمكن للطلاب التقدم بمختلف الكليات وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس، لافتة إلى أن أعمال التقديم مستمرة بمختلف الكليات عبر مواقعها الرسمية دون أي مشكلات.