أكلات تنشط الذاكرة وتحسن المزاج.. استشاري تغذية يكشف السر

قال محمد الشافعي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك ذاكرة دائمة وأخرى مؤقتة وتعمل الأخيرة على تذكير الشخص بالأحداث التي دارت منذ فترات قصيرة، أما بالنسبة للذاكرة الدائمة فهي تذكره بالتواريخ والمواقف العالقة بالعقل.

وأضاف الشافعي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه يمكن تحويل الذاكرة المؤقتة إلى ذاكرة دائمة من خلال بعض الأكلات والمكملات الغذائية، وأسلوب الحياة الذي ينشط العقل ويحسن الذاكرة، وعلى رأسها «الأسماك، المكسرات، التوت، الشكولاتة، اللوز، البيض وغيرها».

الكيتونات أهم من الجلوكوز للمخ

تابع الشافعى أن بعض الكيتونات التي يتم الاستغناء عنها فيما يسمى بـ«الدايت الكيتوني» عبر زيادة الدهون وتقليل السكريات، أهم للمخ من الجلوكوز.

6 مذيعات لبرنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات؛ هن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج البلاد، واللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.