رئيس قسم الباطنة بطب عين شمس سابقا: مصر تبذل جهود كبيرة لتوطين صناعة الدواء

قال الدكتور أحمد عقبة، رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس سابقًا، إن الدواء من أساسيات الحياة، لذا تعمل هيئة الشراء الموحد في توفير كل الأدوية اللازمة للمرضى، رغم الظروف الاقتصادية الحالية.

4 عناصر تحققها هيئة الشراء الموحد

وأضاف رئيس اقسام الباطنة بطب عين شمس سابقًا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدراسات التي تقوم بها هيئة الشراء الموحد تسعى من خلالها تحقيق 4 عناصر هامة وهي؛ توفير الأدوية الرئيسية، ترشيد استهلاك الدواء، ووضع أولويات للأصناف الهامة، وتوطين صناعة الدواء في مصر.

فائدة التصنيع المحلى للمواطن المصرى والمريض

وأوضح «عقبة»، أن القيادة السياسية تعمل حاليا على تعظيم الإنتاج المحلي من الدواء في السوق المصري، من أجل توفير المواد المستوردة من الأدوية أو المستلزمات الطبية من الخارج، وبالتالي توفير العملة الصعبة؛ لافتًا إلى أن مصر لديها مستوى عالى من الشركات المنتجة للأدوية أو المستلزمات الطبية بمساعدتها تلك الشركات لإنتاج الدواء ستعود بفائدة كبيرة على المريض والمواطن المصرى.