بعد تخفيض الحد الأدنى بالجامعات.. كليات تقبل مجموعا أقل من 56%

يبحث طلاب الثانوية العامة للعام الحالي 2023 الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بالكليات التي كانوا يتمنون أن يصبحوا من خريجيها، عن التنسيق والحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية والخاصة، أملاً في تحقيق حلم الوصول للكليات المطلوبة، خاصة بعد إعلان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، قراراً بتخفيض الحد الأدنى للقبول بعدد من الكليات عن العام الماضي، لذلك تستعرض «الوطن» في هذا التقرير، تنسيق الكليات بالجامعات الأهلية التي انخفضت لتصل إلى 53% بدلًا من 55% قبل تسجيل رغبات الالتحاق إلكترونياً.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية والخاصة

منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة في بداية أغسطس الجاري، يحرص طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور على متابعة كل ما يخص آخر مستجدات التنسيق بمختلف الجامعات المصرية لمعرفة مؤشرات التنسيق في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، ولكن يجد البعض صعوبة في الالتحاق ببعض الكليات، نظراً للمجموع القليل لذلك يلجأ البعض إلى الجامعات الأهلية والخاصة والتي انخفض تنسيقها عن العام الماضي بـ 2% ليؤدي هذا القرار على انخفاض القبول في بعض الكليات الآتية إلى 55 % منها:

كليات تكنولوجيا العلوم الصحية.

العلوم الأساسية.

الفنون التطبيقية.

كلية الإعلام.

كليات اللغات والترجمة.

الاقتصاد والإدارة.

كليات التربية.

كلية العلوم الاجتماعية.

السياحة والفنادق.

كليات الحقوق.

كليات التمريض.

كلية الآثار.

كلية العلوم السينمائية.

كليات تقبل مجاميع أقل من 60%

وتقبل بعض الكليات تنسيق أقل من 60 % منها:

كليات الطب البيطري 58%.

كليات التكنولوجيا الحيوية 58%.

كليات العلوم الأساسية 58%.

كليات الحاسبات والمعلومات 60 %.

كليات أكثر من 60 % بالجامعات الأهلية والخاصة الجديدة

كليات الطب 80 % فى الجامعات الأهلية الجديدة والخاصة.

كلية الصيدلة 72 % بالجامعات الأهلية الجديدة والخاصة.

كلية الهندسة 68 % للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة.

كلية العلاج الطبيعى 76 % فى الأهلية الجديدة والخاصة.

كليات طب الأسنان 78% في الجامعات الخاصة والأهلية.