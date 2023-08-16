الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لشعبة علمي بجامعة السويس

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لاخيار رغبات الالتحاق بالكليات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023، اهتم الكثيرون بمعرفة الأماكن والكليات المتاحة في المرحلة الثانية لشعبة علمي؛ ليعرف الطلاب ترتيب رغباتهم.

الكليات المتاحة بتنسيق المرحلة الثانية جامعة السويس

ووفقًا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الموقع الرسمي لها، تتعدد الأماكن والكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 لشعبة علمي بجامعة السويس، وهي كالآتي:

- كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال.

- كلية آداب وعلوم إنسانية.

- كلية آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه.

- كلية تجارة.

- كلية تجارة انتساب موجه.

- كلية تربية تعليم ابتدائي.

- كلية تربية طفولة.

- كلية تربية.

- كلية تربية رياضية بنات.

- كلية تربية رياضية بنين.

- تربية شعبة تربية فنية.

- ثروة سمكية.

- حاسبات ومعلومات.

- سياسة واقتصاد.

- كلية علوم.

- معهد فني تمريض.

- معهد السويس للنظم والمعلومات الإدارية.

- كلية تربية قسم تربية فنية بنات.

- كلية تربية قسم تربية فتية بنين.

- كلية طب أسنان.

- كلية علاج طبيعي.

- كلية الطب.